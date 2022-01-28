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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
30 января 2022, 13:00

Запущена КНДР ракета перевищила швидкість звуку у 16 разів - ЗМІ

Північна Корея у неділю, 30 січня, запустила балістичну ракету середньої дальності, яка у 16 ​​разів перевищила швидкість звуку. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерела.

Максимальна швидкість становила 16 чисел Маха. Імовірно, йдеться про ракету Хвасон-12, яку влада КНДР випробовували в 2017 році.

Ракета пролетіла 800 кілометрів із максимальною висотою дві тисячі кілометрів із району північнокорейської провінції Чагандо та впала за межами виняткової зони Японії.

Це вже сьоме випробування озброєнь КНДР із початку року.

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