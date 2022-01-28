Помер актор Леонід Куравльов

30 января 2022, 14:00

У Росії помер народний артист РРФСР Леонід Куравльов. Він помер на 86-му році життя. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Спілку кінематографістів.

На початку січня артиста госпіталізували до лікарні. Як повідомляв його син Василь, актору зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат. Лікарі лікували знаменитість від пневмонії.

Через два тижні пневмонію у Куравльова вилікували. Йому надали паліативний статус і вирішили перевести в хоспіс.

У 2012 році він поховав дружину, з якою прожив понад 50 років. З того часу актор вів затворницький спосіб життя. У нього залишилися син та дочка.

Куравльов народивсявжовтні 1936 року у Москві.

Він відомий за фільмами Афоня, Іван Васильович змінює професію, Вій, Золоте теля, Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо та десятки інших робіт.