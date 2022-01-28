Названо кількість літаків з військовою допомогою Україні

30 января 2022, 16:00

Починаючи із середини січня важкі транспортні літаки США та Британії здійснили щонайменше 15 рейсів в Україну для постачання зброї та військової техніки. Про це в неділю, 30 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на західні авіаційні ресурси.

За їхніми відомостями, зокрема, важкі військово-транспортні літаки британських Королівських ВПС C-17A Globemaster III, які вилітали з авіабази Брайз Нортон в Англії, з 17 січня здійснили не менш як дев'ять рейсів зі зброєю в Україну. Для цих цілей було задіяно чотири з усіх восьми літаків C-17A Globemaster III, що є у Британії. Вони, за даними Лондона, доставляли Києву переносні протитанкові керовані ракети NLAW.

Що стосується США, то в Україну здійснили два рейси важкі військово-транспортні літаки ВВС C-17A Globemaster III, один з яких прибув до Києва, а інший до Львова, а також чотири транспортні літаки Boeing-747 авіакомпанії National Airlines, які були зафрахтовані для перевезень зброї, зокрема переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin та військової техніки Транспортним командуванням (USTRANSCOM).

Крім того, 20 січня з американського міста Хантсвіл (штат Алабама) до Львова прибув український важкий транспортний літак Ан-124. Поруч з містом Хантсвіл розташований Редстоунський арсенал Армії США. Другого дня український Ан-124 прибув до Києва з польського міста Жешув. Також 26 січня було зафіксовано рейс українського Ан-124 з болгарського міста Бургас до України.