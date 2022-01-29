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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
31 января 2022, 09:00

Доба в зоні ООС: два обстріли, поранений один боєць

Минулої доби підрозділи сепаратистів двічі порушили режим тиші на Донбасі. Поранення отримав один український військовий, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в понеділок, 31 січня.

Так, у напрямку Станиці Луганської супротивник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. А поблизу Пищевика було здійснено обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Зазначається, що постраждалий боєць перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Станом на 7:00 поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів не зафіксовано.

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