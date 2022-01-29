На Львівщині посилили карантинні обмеження

31 января 2022, 14:00

На Львівщині, з понеділка, 31 січня, посилюється карантин. Проте регіон поки що не переходить у “червону” зону. Про це повідомляється на сайті Львівської ОДА.

Згідно з новими правилами, забороняється прийом відвідувачів у барах, ресторанах та кафе (дозволяється обслуговування на винос або з доставкою), робота непродовольчих ринків, прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах (не поширюється на спортсменів національних збірних команд України), прийом відвідувачів у розважальних закладах, проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, крім офіційних спортивних заходів та матчів професійних команд).

Обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) віком від 18 років та організаторів (співробітників закладу, ринку) є негативний тест на COVID, сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання від коронавірусу.