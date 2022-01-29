Проведено навчання для фахівців Луганщини щодо надання ґендерно чутливих послуг жінкам, які живуть із ВІЛ та постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі

31 января 2022, 15:00

26-28 січня 2022 року в місті Сєвєродонецьк проведено регіональний тренінг за темою: «Розвиток потенціалу органів, організацій та ініціативних груп, що представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ, та є уразливими до ВІЛ».

Участь у заході взяли фахівчині загальних та спеціалізованих служб підтримки, що надають допомогу жінкам, постраждалим від домашнього насильства і насильства за ознакою статі, Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації, Луганського обласного центру соціальних служб, Рубіжанського обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Тренерками зазначено, що згідно з проведеними дослідженнями, жінки із ВІЛ-статусом на 19% частіше стикаються із проявами домашнього насильства.

Під час тренінгу розглянуто питання адвокації та просування прав жінок, які живуть із ВІЛ, надання ґендерно-чутливих послуг жінкам даної категорії, особливо тим, які опинилися в ситуації насильства. Обговорено тему психічного здоров’я жінок, які живуть з ВІЛ або є представницями вразливих до ВІЛ груп.

Основною метою заходу стало створення платформи, метою діяльності якої є покриття потреб ВІЛ-позитивних жінок.

Навчання відбулося з ініціативи громадської організації «Позитивні жінки» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.