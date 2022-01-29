СБУ виявила схрони бойовиків поблизу лінії розмежування: вилучено майже 19 кілограмів тротилу і арсенал боєприпасів

31 января 2022, 16:00

СБУ реалізує комплексні заходи щодо запобігання диверсійним загрозам і незаконному витоку зброї та боєприпасів із району проведення ООС, повідомляє прес-служба відомства.

У Луганській області встановлено місцезнаходження ще кількох ворожих схованків зі зброєю та боєприпасами.

Одну з них оперативники нещодавно викрили у Щастинському районі неподалік від лінії розмежування. Зловмисники облаштували її в яру поблизу автотраси регіонального значення.

Правоохоронці вилучили:

гранатомет РПГ-7;

4 мінометні міни 82 мм;

протитанкову гранату ПГ-7;

32 гранати РГД-5;

10 протипіхотних гранат РГН;

майже 19 кг тротилу.

За версією оперативників, схрон закладено кілька місяців тому ворожою диверсійною групою. Вилучені засоби ураження знищено силами саперного підрозділу ЗСУ.

Інший схрон знайдено неподалік смт Біловодськ. У лісосмузі під шаром ґрунту зберігалися:

гранатомет РПГ-22;

9 ручних гранат різних модифікацій;

9 снарядів для зенітної установки ЗУ-23.

Також на початку року співробітники СБУ виявили у лісосмузі в районі Біловодська схрон, у якому зберігалося 39 гранатометних пострілів ВОГ-17.

У ході оперативних заходів у жителя цього ж населеного пункту вилучено саморобний пістолет для відстрілу патронів калібру 5,4 мм та боєприпаси до нього.

Тривають оперативні та слідчі дії щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до злочинів проти національної безпеки України.

Заходи з викриття нелегальних арсеналів проводилися спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

За інформацією СБУ