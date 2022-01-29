Понад 300 населених пунктів без світла - ДСНС

31 января 2022, 09:30

В Україні через негоду знеструмлено 317 населених пунктів у шести регіонах країни. Про це повідомляє ДСНС у ранковому зведенні у понеділок, 31 січня.

"Станом на 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях (Львівська - 123, Тернопільська - 56, Рівненська - 54, Хмельницька - 38, Волинська - 32, Закарпатська - 14)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений, зокрема на гірських перевалах.

При цьому наголошується, що сьогодні вночі в Закарпатській області на трасі Мукачево-Рогатин поблизу м. Рахів та села Ділове сталося сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги (40 та 60 кубометрів) без негативних наслідків. Сніг прибрано технікою Укравтодору. Затримок у русі не було.