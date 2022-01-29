Вогнеметники ЗСУ провели бойові стрільби на Донбасі

31 января 2022, 10:00

У районі проведення операції Об'єднаних сил українські вогнеметники пройшли курс тактичної підготовки із бойовою стрільбою. Про це в неділю, 30 січня, повідомляється на сторінці Генштабу Збройних сил України у Facebook.

Наголошується, що навчання пройшли на одному з полігонів ЗСУ у Луганській області. Вогнеметники підвищували свої навички з тактичної підготовки, медицини та вдосконалювали майстерність стрільби зі своєї штатної зброї - вогнеметів РПО-16.

"Під час практичних занять на полігоні воїни відпрацювали тактичні прийоми, зокрема вибір вогневих позицій, рух до вогняних рубежів, стрільбу з бойової техніки та інженерних споруд ворога і відхід під прикриттям вогню стрілецької зброї", - уточнили в Генштабі.

Як зазначено, навчання проводили досвідчені інструктори. Після завершення курсу та успішного складання іспитів вогнеметники отримають відповідні сертифікати.