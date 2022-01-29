Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
31 января 2022, 11:00

Без вакцинації не допустять до роботи: набув чинності наказ МОЗ

Набув чинності наказ про обов'язкову COVID-вакцинацію. Медики, комунальники та місцеві чиновники мали зробити щеплення до 31 січня, інакше їх будуть усувати від роботи без збереження заробітної плати. Про це повідомляє МОЗ.

Згідно з документом, працівникам органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів охорони здоров'я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза COVID-вакцинації.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Щеплення є обов'язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, педагогів, працівників стратегічно важливих об'єктів.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: