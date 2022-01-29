Без вакцинації не допустять до роботи: набув чинності наказ МОЗ

31 января 2022, 11:00

Набув чинності наказ про обов'язкову COVID-вакцинацію. Медики, комунальники та місцеві чиновники мали зробити щеплення до 31 січня, інакше їх будуть усувати від роботи без збереження заробітної плати. Про це повідомляє МОЗ.

Згідно з документом, працівникам органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів охорони здоров'я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза COVID-вакцинації.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Щеплення є обов'язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, педагогів, працівників стратегічно важливих об'єктів.