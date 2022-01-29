Необхідності в мобілізації немає - Міноборони

31 января 2022, 11:30

Наразі в Україні немає необхідності мобілізації через загрозу вторгнення Росії, вважає міністр оборони Олексій Резніков. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, опублікованому у понеділок, 31 січня.

За його словами, оголошення навіть "тренувальної мобілізації" через напругу, що накопичилася в суспільстві, "викличе паніку на вулицях".

"Ми рухатимемося іншим способом: працюватимемо з формуванням Сил територіальної оборони", - сказав міністр.

Навчання тероборони розпочнеться з управлінських рішень голів обласних та районних адміністрацій, а також голови КМДА.

"У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Почнемо з півночі, зберемо всі області плюс Київ, навчатимемо їх два-три дні на полігоні, як взаємодіяти і що робити. Потім буде схід, південь і захід", - розповів Резніков.