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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
31 января 2022, 11:30

Необхідності в мобілізації немає - Міноборони

Наразі в Україні немає необхідності мобілізації через загрозу вторгнення Росії, вважає міністр оборони Олексій Резніков. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, опублікованому у понеділок, 31 січня.

За його словами, оголошення навіть "тренувальної мобілізації" через напругу, що накопичилася в суспільстві, "викличе паніку на вулицях".

"Ми рухатимемося іншим способом: працюватимемо з формуванням Сил територіальної оборони", - сказав міністр.

Навчання тероборони розпочнеться з управлінських рішень голів обласних та районних адміністрацій, а також голови КМДА.

"У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Почнемо з півночі, зберемо всі області плюс Київ, навчатимемо їх два-три дні на полігоні, як взаємодіяти і що робити. Потім буде схід, південь і захід", - розповів Резніков.

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