Темп COVID-вакцинації впав до 20 тисяч

31 января 2022, 12:00

В Україні минулої доби ввели 20 983 дози різних вакцин від коронавірусу COVID-19. Це істотно нижче за показник за суботу, повідомляє МОЗ у понеділок, 31 січня.

Першу дозу отримали 6524 особи, другу дозу - 7653, додаткову дозу отримали 98 осіб, бустерну дозу - 6780.

У неділю щеплення проводили 400 мобільних бригад з імунізації, 1 766 пунктів щеплень та 422 центри вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 15803. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 2570, Moderna - 2178 і AstraZeneca - 432.

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 324 675 осіб, з них отримали дві дози - 14 619 487, отримали додаткову дозу - 16 695 осіб, бустерну дозу - 339 726 осіб. Загалом проведено 30 300 581 щеплення.