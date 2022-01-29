31 января 2022, 12:30

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у понеділок, 31 січня, анонсував два тижні "інтенсивної дипломатії" задля зміцнення безпеки країни, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, лише цього тижня у Києві одночасно перебуватимуть з візитами прем'єр-міністри трьох держав.

"Ми, дійсно, зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує роботу, а ситуація залишається у руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії на користь безпеки України та українських громадян", - зазначив Кулеба.

Міністр нагадав дипломатичні контакти президента Володимира Зеленського, зокрема, телефонні розмови з лідерами США Джо Байденом та Франції Еммануелем Макроном.

"Ми спочатку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії і що росіяни говорять у відповідь", - наголосив Кулеба.

Він пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів із російською стороною проходять у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з Україною позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн", - сказав Кулеба, уточнивши, що йдеться про прем'єрів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

Також глава МЗС анонсував низку телефонних розмов та онлайн-зустріч: "У нас будуть два дуже насичені дипломатичні тижні", - додав він.

Крім того, Кулеба заявив, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи - залучення підтримки партнерів для збереження фінансової та економічної стабільності держави.