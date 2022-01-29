Окупація Харкова: Резніков оцінив ймовірність

31 января 2022, 13:00

Імовірності окупації Харкова військами РФ немає. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua.

"Якщо ми говоримо про ймовірність, то це 100% ймовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то ймовірність - це 100% ймовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - зазначив Резніков.

За його словами, РФ точно опрацьовує різні плани вторгнення у разі ухвалення відповідного політичного рішення.

"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої ймовірності на сьогодні немає", - заявив глава Міноборони.