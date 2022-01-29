Екс-радник Меркель виступив за постачання зброї Україні

31 января 2022, 13:30

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен, який протягом багатьох років був радником екс-канцлерки Німеччини Анґели Меркель із зовнішньої політики, виступив за постачання німецької зброї Україні. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, опублікованому в понеділок, 31 січня.

За його словами, уряд Німеччини йде шляхом найменшого опору та застосовує подвійні стандарти, відмовляючись від постачання зброї Києву з посиланням на правила контролю над озброєннями, заявив політик.

З одного боку, Німеччина через своє історичне минуле дуже неохоче постачає зброю до зон конфлікту. Але з іншого боку, зазначив Гойсґен, "ми, знову ж таки з посиланням на нашу історію, експортуємо до Ізраїлю нові підводні човни".

"Зараз справедливо питають, чи не повинна Німеччина з тієї ж причини постачати зброю й Україні", - зауважив політик, нагадавши про вину вермахту та інших німецьких військових підрозділів у масових розстрілах більш ніж 30000 українських євреїв у Бабиному Яру у 1941 році.

Відмовляючись від постачання зброї Києву, Німеччина, на думку Гойсґена, хоче уникнути складнощів - незважаючи на той факт, що "Росія своїм вторгненням в Україну в 2014-2015 роках грубо порушила міжнародне право і тепер знову поводиться агресивно".

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки також закликав Євросоюз та країни НАТО до єдності щодо кризи навколо України. "Згуртованість - сильний засіб, здатний справити враження на Росію. Методом Путіна були і залишаються спроби посіяти роз'єднаність - між Європою та США і всередині Євросоюзу. Тому країни НАТО та ЄС мають триматися разом", - наголосив він.