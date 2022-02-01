ДБР завершило розслідування загибелі трьох військових на Донеччині

01 февраля 2022, 10:00

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин, його недбалість призвела до загибелі трьох військовослужбовців. Про це повідомляє сайт Бюро у вівторок, 1 лютого.

Колишній начальник знав, що на дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни. і не вжив заходів для їх знешкодження", – йдеться в повідомленні.

Так вранці 14 лютого 2021 року група військовослужбовців підірвалася на мінах, коли пересувавася цією дорогою з одного командного пункту до іншого. Троє бійців загинули.

"Колишній начальник інженерної служби звинувачується у недбалому ставленні військової посадової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім військового стану (ч.3 ст.425 КК України)", – відзначили в ДБР.

У відомстві додають, що обвинуваченому загрожує до 7 років ув'язнення.