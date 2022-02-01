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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
01 февраля 2022, 15:00

По 500 гривень за бустер вистачить усім: Мінфін спростував слова свого міністра

Міністерство фінансів заявляє про достатню кількість виділених у державному бюджеті коштів для програми єПідтримка для виплати по 500 гривень вакцинованим бустерною дозою проти коронавірусу українцям. Про це повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 1 лютого.

"На програму єПідтримка у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд гривень. Цих коштів достатньо для виплати по 500 гривень громадянам, які вакцинувалися третьою бустерною дозою та зробили заявку на отримання коштів", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні назвали маніпуляцією та такою, що не відповідає дійсності, раніше поширену інформацію про нестачу коштів для виплат за програмою єПідтримка.

Також зазначено, що навіть якщо заявок надійде більше, ніж очікується, то й у цьому разі грошей вистачить. Мінфін ініціюватиме зміни до держбюджету-2022.

"Кошти для цього є. Тільки за січень 2022 року виконання бюджету склало +9 млрд грн", - наголосили у міністерстві.

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