СБУ блокувала вертолітний канал контрабандистів

01 февраля 2022, 17:00

На Закарпатті СБУ заблокувала міжнародний канал контрабанди, яким товари переправлялися вертольотом. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановило слідство, канал організував місцевий підприємець із спільниками. Він спеціально придбав багатоцільовий гелікоптер, у якому демонтував крісла та переобладнав для контрабандних перевезень.

Зловмисники підшукали пілота, який має ліцензію на керування вертольотом. Встановлено, що гелікоптер двічі на місяць незаконно перетинав кордон та здійснював посадки на території Румунії та Угорщини.

Гелікоптером перевозилися цигарки українського виробництва без акцизних марок. Розміри гелікоптера дозволяли переміщати до 50 тисяч пачок за один рейс.

За кордоном на вертоліт чекали спільники, які реалізовували цигарки на території країн Євросоюзу. Між польотами гелікоптер приховували у важкодоступній місцевості одного з районів Закарпаття.

Триває слідство для встановлення обставин та всіх причетних до правочину осіб. Зокрема, перевіряється інформація про причетність зловмисників до можливої ​​незаконної переправки через державний кордон мігрантів.