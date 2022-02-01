НСЖУ назвала кількість випадків фізичної агресії проти журналістів у 2021

01 февраля 2022, 17:30

У 2021 році під час 70 інцидентів із застосуванням сили постраждали 100 працівників українських ЗМІ. Про це свідчать результати моніторингу Індексу фізичної безпеки журналістів, заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко у вівторок, 1 лютого.

З слів Томіленка, ця цифра майже дорівнює показникам року, що передував 2021 року і коли у 77 епізодах насильства постраждав 101 журналіст. Певне зменшення рівня агресії експерти Союзу пояснюють тим, що тривав процес адаптації суспільства до карантинних обмежень, запровадження яких додавало психологічного напруження та призводило до вияву додаткової агресії, спрямованої проти працівників ЗМІ.

Найчастіше фізичної агресії зазнавали журналісти у столичному регіоні – 20 випадків у Києві і Київській області, а також на Одещині (8 випадків). Торік також високі показники зафіксували у Харківській області (5 випадків) і Житомирській (4 випадки).

Водночас високим залишається рівень фізичної агресії стосовно жінок-журналісток: у 2021 році постраждали 25 журналісток (у 2020 році – 36).

У 2021 році правоохоронці застосували силу проти журналістів у чотирьох епізодах (позаторік – у шести), а посадові особи, депутати й чиновники – у 12 (позаторік – у чотирьох). У двох випадках було застосовано зброю.

Підраховано, що кожні п'ять днів в Україні стається інцидент із застосуванням сили проти журналістів: це побиття, спалені машини, пошкоджена апаратура. Експерти НСЖУ констатують, що серед медійників є певна недовіра із приводу того, що звернення за допомогою до правоохоронних і судових органів можуть бути дієвими. Хоча Томіленко відзначив, що у реагуванні правоохоронної системи на злочини проти журналістів є певний прогрес: поліція оперативно починає розслідування та кваліфікує перешкоди і напади саме за "журналістськими" статтями Кримінального кодексу.

"Цей прогрес ми пов'язуємо, перш за все, з розвитком механізмів реагування на випадки перешкоджання журналістській діяльності у структурах Нацполіції та органах прокуратури зокрема - і завдяки наполегливій роботі журналістської спільноти. Усі наші зусилля для захисту безпеки журналістів спрямовані на один результат – це невідворотність покарання за кожним випадком нападу", – резюмував Томіленко.