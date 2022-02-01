В Україні потроїлися темпи COVID-вакцинації

01 февраля 2022, 09:30

В Україні за минулу добу 65 655 отримали щеплення від коронавірусу COVID-19. Це більш ніж утричі вище за показник неділі, повідомляє МОЗ у вівторок, 1 лютого.

Так, вчора першу дозу отримали 23 278 осіб, другу дозу - 25 525, додаткову дозу отримали 480 осіб, а бустерну дозу - 16 372.

У понеділок щеплення проводили 868 мобільних бригад з імунізації, 3156 пунктів щеплень та 429 центрів вакцинації.

Уже традиційно найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 50 319. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 10 059, Moderna - 4 224 та AstraZeneca - 1 053.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 осіб, з них отримали дві дози - 14 645 012, отримали додаткову дозу - 17 175 осіб, бустерну дозу - 356 098 осіб. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.