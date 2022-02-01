В Україні запустили COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації

01 февраля 2022, 10:30

COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації вже можна згенерувати у додатку Дія. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат", - зазначив Ляшко.

Згенерувати документ можна лише після того, як було проведено бустерне щеплення та внесено відповідний запис до електронної системи охорони здоров'я.

Термін дії сертифіката становитиме 270 днів з моменту отримання бустерного щеплення. Документ можна використовувати як усередині країни, так і для перетину кордону інших країн.