Верховна Рада IX скликання відкрила сьому сесію

01 февраля 2022, 11:00

Глава парламенту Руслан Стефанчук у вівторок, 1 лютого, оголосив про початок роботи сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

На засіданні присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, урядовці, представники дипломатичних місій.

Перед початком роботи депутатів із трибуни виступив Зеленський. Він подякував усім, хто вакцинувався, наголосивши, що кожну нову хвилю Україна проходить легше.

Також він подякував усім, хто не піддається паніці.

За словами президента, економіка України стабілізується, ситуація на валютному ринку покращується.

Зеленський запевнив, що в Україні достатньо запасів газу та вугілля для проходження опалювального сезону. Він зазначив, що вперше в історії працюють усі блоки атомних електростанцій.

Зазначимо, сьома сесія парламенту триватиме до 22 липня. Сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, ухвалить рішення про створення низки ТСК, а також премій учасникам ЗНО.