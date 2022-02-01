В Україні за рік викрито діяльність 80 шпигунів

01 февраля 2022, 12:00

За підсумками 2021 року в Україні викрито понад 80 ворожих агентів і шпигунів. Про це повідомляє сайт СБУ у вівторок, 1 лютого.

"Під час слідчо-оперативних дій СБУ знешкодила низку ворожих агентурних мереж. За завданням своїх "кураторів" зловмисники проводили розвідувально-підривну діяльність проти державної безпеки України", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що достроково припинено повноваження 17 іноземних дипломатів через порушення норм Віденської конвенції про консульські зносини. Зокрема ініційовано дострокове відкликання 16 дипломатів, тоді як одному скорочено термін акредитації.

Також викрито понад 50 учасників терористичних угруповань і незаконних збройних формувань ОРДЛО. За даними слідства, вони входили до складу ворожих підрозділів, які брали активну участь в обстрілах позицій українських військ на Донбасі.

Понад 20 агентів російських спецслужб затримано під час підготовки і спроб скоєння диверсій для дестабілізації внутрішньополітичної обстановки в Україні.

Загалом за минулий рік відкрито понад 130 кримінальних проваджень за державну зраду, шпигунство і тероризм.