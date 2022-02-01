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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
01 февраля 2022, 12:30

В екс-голови Нафтогазу Коболєва йдуть обшуки

Співробітники Держбюро розслідувань у вівторок, 1 лютого, проводять обшук у колишнього голови Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це з посиланням на джерела у ДБР повідомляє УП.

За даними видання, обшук проводять у нього вдома.

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