Співробітники Держбюро розслідувань у вівторок, 1 лютого, проводять обшук у колишнього голови Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це з посиланням на джерела у ДБР повідомляє УП.
За даними видання, обшук проводять у нього вдома.
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01 февраля 2022, 12:30
В екс-голови Нафтогазу Коболєва йдуть обшуки
Співробітники Держбюро розслідувань у вівторок, 1 лютого, проводять обшук у колишнього голови Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це з посиланням на джерела у ДБР повідомляє УП.
За даними видання, обшук проводять у нього вдома.
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