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Конференции
01 февраля 2022
У середу, 2 лютого, о 19:30 відбудеться інтернет-теле-пресконференція із народним депутатом України V-VI скликань Володимиром Ландіком
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Вторник, 1 февраля 2022
18:00
Стартувала зустріч Зеленського з Джонсоном
17:30
НСЖУ назвала кількість випадків фізичної агресії проти журналістів у 2021
17:00
СБУ блокувала вертолітний канал контрабандистів
15:00
По 500 гривень за бустер вистачить усім: Мінфін спростував слова свого міністра
14:30
Поліція затримала організаторів та поплічників заворушень, які готувались по всій Україні. Брифінг
14:00
Підозри за службову недбалість, що призвела до загибелі людей отримали посадовці ДСНС та лісгоспу
13:30
Прокуратура не допустила представників громадськості на прес-конференцію щодо лісових пожеж 2020го
13:00
Після оголошення правового полювання на посіпак Кремля активізувався колишній президент-втікач
12:30
В екс-голови Нафтогазу Коболєва йдуть обшуки
12:00
В Україні за рік викрито діяльність 80 шпигунів
11:00
Верховна Рада IX скликання відкрила сьому сесію
10:30
В Україні запустили COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації
10:00
ДБР завершило розслідування загибелі трьох військових на Донеччині
09:30
В Україні потроїлися темпи COVID-вакцинації
Понедельник, 31 января 2022
16:00
СБУ виявила схрони бойовиків поблизу лінії розмежування: вилучено майже 19 кілограмів тротилу і арсенал боєприпасів
15:00
Проведено навчання для фахівців Луганщини щодо надання ґендерно чутливих послуг жінкам, які живуть із ВІЛ та постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі
14:30
МОЗ: Захворюваність на COVID зросла всемеро
14:00
На Львівщині посилили карантинні обмеження
13:30
Екс-радник Меркель виступив за постачання зброї Україні
13:00
Окупація Харкова: Резніков оцінив ймовірність
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
01 февраля 2022, 13:30
Прокуратура не допустила представників громадськості на прес-конференцію щодо лісових пожеж 2020го
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Фото
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Экономика
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