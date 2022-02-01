Організатори заворушень можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ - СБУ

02 февраля 2022, 09:00

Затримано двох людей, які планували масові заворушення в Україні, - СБУ перевіряє їхню причетність до спецслужб РФ. Про це повідомили на брифінгу МВС у понеділок, 31 січня.

"Організатора та його помічника вчора було затримано. Інкримінуємо їм замах на масові заворушення. Слідчі вже підготували і вручають фігурантам повідомлення про підозру і зараз звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту", - сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.

Як вважають у МВС, головною метою акції мала стати дестабілізація ситуація в Україні та створення міжнародного резонансу.

"Ми на шляху встановлення замовників протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Підозри отримали дві особи, вони громадяни України. Причетність їх до іншої держави, до спецслужб держав встановлює слідство", - додав Клименко.

Своєю чергою, глава МВС Денис Монастирський пояснив, що організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах.

"Організатори цієї акції мали дані про засоби та протоколи правоохоронних органів. Мали доступ до роботи правоохоронних органів, у тому числі. І зараз СБУ вивчає ці їхні зв'язки з невизнаними збройними формуваннями і, зокрема, спецслужбами РФ", - резюмував міністр.