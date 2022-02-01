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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
02 февраля 2022, 15:00

ОРДЛО не отримає особливого статусу - Кулеба

Тимчасово окуповані території Донбасу не отримають жодного особливого статусу та права вето. Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Rzeczpospolita, оприлюдненому в середу, 2 лютого.

У міністра запитали, чи Київ готовий піти на надання "особливого статусу", за яким ОРДЛО фактично отримає право вето на стратегічні рішення центральної влади. У відповідь він запевнив, що цього нічого очікувати.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено на камені! Тож жодного особливого статусу, як уявляє це собі Росія, жодного права вето не буде. Ми проводимо дуже глибоку реформу децентралізації, готові працювати над реалізацією Мінських угод. Проте Мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть на другому місці. Тому всі мають насамперед зосередитися на безпеці", - наголосив Кулеба.

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