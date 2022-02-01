02 февраля 2022, 15:30 Омікрон невдовзі витіснить Дельту - прогноз МОЗ Незабаром штам коронавірусу Омікрон витіснить Дельту. Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін у середу, 2 лютого. За словами Кузіна, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого. "Омікрон незабаром витіснить Дельту. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів розповсюдження нового варіанту", - пояснив Кузін. Крім того, МОЗ дало рекомендації українцям через Омікрон. Зокрема, крім вакцинації, закликають дотримуватися карантинних заходів: уникати контакту з особами, які мають прояв грипозної інфекції;

носити маску;

обмежити відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки із милом;

не торкатися очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків та рукостискань;

не відвідувати робоче місце, якщо є ознаки хвороби;

роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи, всім кому це можна дозволити на період ускладнення епідситуації. Твитнуть Загрузка... Загрузка...