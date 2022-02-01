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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
02 февраля 2022, 15:30

Омікрон невдовзі витіснить Дельту - прогноз МОЗ

Незабаром штам коронавірусу Омікрон витіснить Дельту. Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін у середу, 2 лютого.

За словами Кузіна, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.

"Омікрон незабаром витіснить Дельту. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів розповсюдження нового варіанту", - пояснив Кузін.

Крім того, МОЗ дало рекомендації українцям через Омікрон. Зокрема, крім вакцинації, закликають дотримуватися карантинних заходів:

  • уникати контакту з особами, які мають прояв грипозної інфекції;
  • носити маску;
  • обмежити відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрювати приміщення;
  • часто мити руки із милом;
  • не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
  • уникати обіймів, поцілунків та рукостискань;
  • не відвідувати робоче місце, якщо є ознаки хвороби;
  • роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи, всім кому це можна дозволити на період ускладнення епідситуації.
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