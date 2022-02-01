Омікрон невдовзі витіснить Дельту - прогноз МОЗ

Незабаром штам коронавірусу Омікрон витіснить Дельту. Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін у середу, 2 лютого.
За словами Кузіна, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.
"Омікрон незабаром витіснить Дельту. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів розповсюдження нового варіанту", - пояснив Кузін.
Крім того, МОЗ дало рекомендації українцям через Омікрон. Зокрема, крім вакцинації, закликають дотримуватися карантинних заходів:
- уникати контакту з особами, які мають прояв грипозної інфекції;
- носити маску;
- обмежити відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрювати приміщення;
- часто мити руки із милом;
- не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
- уникати обіймів, поцілунків та рукостискань;
- не відвідувати робоче місце, якщо є ознаки хвороби;
- роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи, всім кому це можна дозволити на період ускладнення епідситуації.