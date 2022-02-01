У Києві біля будівлі СБУ знову сталася стрілянина

02 февраля 2022, 16:00

У Києві на вулиці Володимирській сталася стрілянина з автомата, між працівниками охорони та невідомими виник конфлікт. Про це повідомляють київські телеграм-канали.

"Уже втретє, зокрема й сьогодні, тут якісь особи бігають з автоматами, якась бійка...", - йдеться в одному з повідомлень.

Повідомляється, що співробітники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де була група невідомих, у приміщенні виник конфлікт.

Співробітник служби охорони на вулиці кілька разів вистрілив. Деякі ЗМІ повідомили про поранення ветерана ООС.

На кадрах запису видно, як на задньому плані лежить чоловік, над ним схилилися люди. Через деякий час чоловік піднявся.