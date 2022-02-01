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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
02 февраля 2022, 16:30

ЗМІ: ЄС готує "величезний" пакет санкцій проти РФ

Євросоюз завершує роботу над новими санкціями проти Росії на випадок вторгнення до України. Про це в середу, 2 лютого, пише польське видання PAP, називаючи пакет санкцій "величезним".

За даними видання, санкції спрямовані на фінансовий та енергетичний сектори економіки Росії, а також на олігархів, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Також може бути заборонено експорт до Росії певних груп товарів.

Зазначається, що санкції готуються у взаємодії зі США, Швейцарією, Японією, Канадою та Великою Британією.

Очікується, що підготовку санкцій буде завершено цього тижня.

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