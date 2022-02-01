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Конференции
01 февраля 2022
У середу, 2 лютого, о 19:30 відбудеться інтернет-теле-пресконференція із народним депутатом України V-VI скликань Володимиром Ландіком
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Среда, 2 февраля 2022
18:00
Сусідські проблеми: в Новоайдарі мешканці не можуть дійти згоди щодо межі між подвір'ями
17:30
У столиці презентували початок роботи фонду "Партнерство за сильну Україну"
17:00
Юрій Головко прокоментував скарги на низькі темпаратури в квартирах сєвєродончан
16:30
ЗМІ: ЄС готує "величезний" пакет санкцій проти РФ
16:00
У Києві біля будівлі СБУ знову сталася стрілянина
15:30
Омікрон невдовзі витіснить Дельту - прогноз МОЗ
15:00
ОРДЛО не отримає особливого статусу - Кулеба
14:30
У жовтій зоні карантину залишилися тільки дві області України
13:00
Іса Мунаєв: чеченський боронець України
12:30
1 лютого - річниця визволення Сєвєродонецька від німецько-фашистських загарбників
12:00
Нова українська школа. Брифінг
11:30
За останні 2,5 місяці було більше випадків COVID, ніж за весь 2020 рік
11:00
На Донбасі обстріляли пункт пропуску Гнутове
10:00
Погода на тиждень: в Україні температурні "гойдалки" та сніг
09:30
МОЗ: Захворюваність на COVID зросла всемеро
09:00
Організатори заворушень можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ - СБУ
Вторник, 1 февраля 2022
18:00
Стартувала зустріч Зеленського з Джонсоном
17:30
НСЖУ назвала кількість випадків фізичної агресії проти журналістів у 2021
17:00
СБУ блокувала вертолітний канал контрабандистів
15:00
По 500 гривень за бустер вистачить усім: Мінфін спростував слова свого міністра
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
02 февраля 2022, 18:00
Сусідські проблеми: в Новоайдарі мешканці не можуть дійти згоди щодо межі між подвір'ями
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