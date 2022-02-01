МОЗ: Захворюваність на COVID зросла всемеро

За останні три тижні захворюваність на коронавірус в Україні зросла усемеро, кількість госпіталізацій - удвічі. Про це у понеділок, 31 січня, розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.
Він зазначив, що штам омікрон виявили вже у 20 областях. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.
За минулий тиждень кількість нових випадків COVID знову майже подвоїлася порівняно з позаминулою: 194 тисяч проти 110 тисяч.
"Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний із стрімким поширенням на території України варіанта омікрону коронавірусу SARS-CoV-2", - пояснив Ляшко.
За його словами, у найближчі два тижні МОЗ прогнозує зростання кількості випадків інфікування коронавірусом.
На даний момент в медустановах виділено 69,32 тис ліжкомісць, з яких 66,31 тисяч ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4400 ліжок. Також збільшується кількість ліжок для дітей.