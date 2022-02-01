За останні 2,5 місяці було більше випадків COVID, ніж за весь 2020 рік

02 февраля 2022, 11:30

З появи COVID-штаму Омікрон десять тижнів тому у світі підтвердили 90 мільйонів випадків коронавірусу - більше, ніж за весь 2020 рік. Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєус, повідомляє АР у середу, 2 лютого.

Гебреєус наголосив, що Омікрон не слід недооцінювати, і послався на "дуже тривожне зростання смертності" у чотирьох регіонах світу.

Водночас багато європейських країн почали послаблювати карантин, зокрема Великобританія, Франція, Ірландія, Данія та Нідерланди. Фінляндія скасує обмеження вже цього місяця.

У свою чергу виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Райан наголосив, що країни з вищим рівнем вакцинації "мають більше вибору" щодо того, чи послаблювати свої обмеження.

За його словами, країни мають оцінювати такі фактори, як поточна епідеміологія, групи ризику, імунітет серед населення та доступ до медичних інструментів для боротьби з коронавірусом.