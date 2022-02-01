У жовтій зоні карантину залишилися тільки дві області України

02 февраля 2022, 14:30

У жовтій зоні епіднебезпеки дві області, ще дві – у червоній зоні. Про це свідчать дані МОЗ в середу, 2 лютого.

У жовтій зоні Кіровоградська і Полтавська області. У червоній зоні – Івано-Франківська і Рівненська області. Інші регіони і Київ у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності по країні становить 917 на 100 тисяч населення за граничного показника 75 на 100 тисяч осіб. Зокрема, у Києві рівень захворюваності становить 776 на 100 тисяч осіб.

Водночас на 31 січня рівень госпіталізацій по країні становить 58 при граничному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У свою чергу, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується.

З його слів, найближчим часом у червону зону можуть перейти:

Волинська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Одеська область,

Сумська область.

З слів Кузіна, у цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.