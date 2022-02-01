03 февраля 2022, 10:00 Майже 400 тисяч українців отримали бустери В Україні минулої доби провели 73 195 щеплень від коронавірусу COVID-19. Серед них бустерними виявилося 20 тисяч, а загальна кількість проведених ревакцинацій вже досягла майже 400 тисяч. Про це повідомляє МОЗ у четвер, 3 лютого. У середу першу дозу вакцини отримали 23 595 осіб, другу дозу - 27 938, додаткову дозу отримали 836 осіб, а бустерну дозу - 20 826. Учора щеплення проводили 922 мобільні бригади з імунізації, 3182 пункти щеплень та 429 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 56 911. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 10013, Moderna - 5302 і AstraZeneca - 969. З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 осіб, з них отримали дві дози - 14 700 198 осіб, отримали додаткову дозу - 18 728 осіб, бустерну дозу - 398 374 особи. Загалом проведено 30 514 023 щеплення. Твитнуть Загрузка... Загрузка...