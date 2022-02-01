Україна оновила рекорд щодо COVID-19

03 февраля 2022, 10:30

В Україні за минулу добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це новий рекорд за весь час пандемії, повідомляє МОЗ у четвер, 3 лютого.

Колишній рекорд було встановлено минулого тижня - 29 січня. Тоді за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19.

Серед нових хворих дітей - 4 446, медпрацівників - 1035. Госпіталізовано - 4 136 осіб, летальних наслідків - 210, одужали - 9 380 осіб.

Найбільше випадків зараження виявили на Одещині (2 982), на Житомирщині (2 933) та Києві (2437).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 169 897 осіб, одужали - 3 650 854, смертей - 100 809.