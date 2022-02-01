На Донбасі у січні загинуло четверо бійців

03 февраля 2022, 11:00

У січні на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло четверо українських військовослужбовців. Імена загиблих бійців – Ігор Тичина, Ілля Супрун, Віталій Петренко і Віктор Кучеренко. Про це повідомляє волонтерська організація Ватра.

Загиблий Ігор Тичина родом з Коростеня. Він був снайпером 2-го відділення 2-го взводу 1-ї роти 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади.

Ігор виріс у багатодітній сім'ї, був спортсменом-волейболістом. Після закінчення навчання підписав контракт із Десантно-штурмовими військами ЗСУ. До свого 21-річчя не дожив 20 днів.

Боєць помер 1 січня 2022 року у Харківському шпиталі після тяжкого поранення, якого 27 грудня завдав снайпер у районі селища Нью-Йорк Донецької області. У нього залишилися мати і дві сестри.

Старшому лейтенанту, командиру інженерно-саперного підрозділу 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Іллі Супруну назавжди залишиться 23 роки. Він народився у Дніпрі. У 2020 році, одразу після закінчення навчання, хлопець уклав контракт і вирушив на фронт.

Ілля Супрун загинув 10 січня 2022 року внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої біля селища Крута Балка на Донеччині. У нього залишилися мати й батько.

Старший солдат, сапер інженерно-саперного підрозділу 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади 51-річний Віталій Петренко підірвався разом з Іллею Супруном. Віталій був родом із села Цевеличі Волинської області, жив у Дніпрі. У 2015 році його з мобілізації було призвано до лав ЗСУ, згодом він підписав контракт із тією ж бригадою. У нього залишилося двоє дітей.

28-річний старший солдат, навідник кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади Віктор Кучеренко загинув 11 січня 2022 року під час обстрілу з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля села Новотошківське.

Віктор народився на Миколаївщині. З 2016 року служив в одному з підрозділів Нацгвардії, у 2021 році підписав контракт із ЗСУ. У бійця лишилися батьки.