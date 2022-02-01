Число виявлених заражень коронавірусом у Німеччині перевищило 10 мільйонів

03 февраля 2022, 11:30

Під час четвертої хвилі епідемії коронавірусної хвороби, викликаної особливо заразним омікрон-варіантом вірусу, добовий показник виявлених інфікованих у Німеччині вдруге з початку пандемії перевищив позначку 200 тисяч. За минулі 24 години у країні зареєстровано 208 498 нових випадків зараження SARS-CoV-2, повідомив у середу, 2 лютого, Інститут Роберта Коха (RKI), який відстежує перебіг епідемії в Німеччині.

Тижнем раніше цей показник становив 164 тисячі осіб, а вперше понад 200 тисяч заражень було зафіксовано 27 січня. Багато міст і округів у Німеччині через велику завантаженість ледве справляються з передачею RKI повних даних щодо заражень коронавірусом. При цьому центри тестування та відомства охорони здоров'я на місцях працюють на межі своїх можливостей, а ПЛР-тести було вирішено проводити переважно лише серед груп населення, схильних до ризику ускладнень від COVID-19. Усе це може означати, що до статистики могли потрапити не всі випадки зараження в країні й їхня реальна кількість набагато вища.

Максимальний тижневий показник: 1227,5 випадку на 100 тисяч жителів

Середня по Німеччині кількість інфікованих за останні сім днів зросла до 1227,5 на 100 тисяч жителів, що стало максимальним показником від початку епідемії (напередодні - 1206,2, тиждень тому - 940,6, місяць тому - 222,7). Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у ФРН з початку епідемії, таким чином, перевищила 10-мільйонну позначку і становила 10186644.

У зв'язку з високими показниками заражень омикрон-варіантом коронавірусу під час оцінки актуальної епідеміологічної ситуації було вирішено приділяти основну увагу не загальному числу виявлених заражень, а тяжкості перебігу хвороби у пацієнтів та завантаженості лікарень. "Сумарне число заражень більше не відіграє вирішальної ролі. Насамперед нам потрібно дивитися на тяжкість перебігу хвороби", - заявив у зв'язку з цим 28 січня керівник RKI Лотар Вілер.

Кількість пацієнтів у звичайних відділеннях та реанімаціях знижується

Загальний показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом у Німеччині за останній тиждень 1 лютого становив 4,59 особи на 100 тисяч жителів (днем раніше - 4,64). У цьому показнику враховано, в тому числі, пацієнтів, яких було шпиталізовано у зв'язку з іншими захворюваннями, але з позитивним тестом на SARS-CoV-2.

Число тих, хто перебуває в палатах інтенсивної терапії, по всій Німеччині також продовжує знижуватися: того ж дня в реанімаціях перебували 2224 пацієнти з COVID-19, на день раніше - 2275, а ще на початку грудня їх кількість становила майже 5 тисяч.

Пік омікрона очікується у середині лютого

Міністерство охорони здоров'я ФРН очікує, що пік заражень варіантом "омікрон" настане до середини лютого, а показники добового приросту заражень на той час, за його прогнозами, становитимуть не менше 400 тисяч.

Тим часом міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн припустив можливість послаблення антиковідних обмежень у березні. "Сподіваюся, що в березні буде скасовано багато захисних заходів", - заявив він газеті Rheinische Post. Умовою для цього буде розвиток ситуації з коронавірусом відповідно до прогнозів RKI та зниження кількості інфікованих із середини лютого, а також відсутність нових небезпечних варіантів SARS-CoV-2, зазначив Бушманн.