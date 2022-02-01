Резніков: Можливість ескалації зараз низька

03 февраля 2022, 12:30

Можливість ескалації з боку Росії проти України наразі оцінюється як низька, повідомив у четвер, 3 лютого, міністр оборони Олексій Резніков.

"Порівняно з п'ятницею, після мого виступу з трибуни ВР, з того моменту істотних змін або якогось несподіваного факту не відбулося. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни та порівнює їх із даними розвідки наших країн партнерів. Сьогодні ми також вздовж інших кордонів, зокрема з Білоруссю, не спостерігаємо формування будь-яких угруповань. Імовірність значної ескалації на сьогодні розглядається як низька", - сказав він.

Міністр додав, що Україна слідкує за російсько-білоруськими навчаннями, які мають розпочатися сьогодні у Білорусі.

Резніков запевнив, що Україна не планує жодних провокацій і сподівається, що російські війська залишать Білорусь після закінчення навчань.

Міністр також зазначив, що зараз шість російських десантних кораблів йдуть через Середземне море до Сирії. Він не відкидає, що вони можуть увійти до Чорного моря.