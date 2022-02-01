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Конференции
01 февраля 2022
У середу, 2 лютого, о 19:30 відбудеться інтернет-теле-пресконференція із народним депутатом України V-VI скликань Володимиром Ландіком
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Четверг, 3 февраля 2022
14:30
СБУ затримала гранатометника бойовиків на Луганщині
14:00
"Гайдай+Шахов=мир?". Володимир Ландік у програмі "Важливі Люди" про актуальне
13:30
1 лютого стартувала реєстрація учасників на основну сесію ЗНО
13:00
У Сєвєродонецьку у провалля на одному з проспектів потрапив тролейбус
12:30
Резніков: Можливість ескалації зараз низька
12:00
На Донбасі три тижні немає втрат - Міноборони
11:30
Число виявлених заражень коронавірусом у Німеччині перевищило 10 мільйонів
11:00
На Донбасі у січні загинуло четверо бійців
10:30
Україна оновила рекорд щодо COVID-19
10:00
Майже 400 тисяч українців отримали бустери
Среда, 2 февраля 2022
18:00
Сусідські проблеми: в Новоайдарі мешканці не можуть дійти згоди щодо межі між подвір'ями
17:30
У столиці презентували початок роботи фонду "Партнерство за сильну Україну"
17:00
Юрій Головко прокоментував скарги на низькі темпаратури в квартирах сєвєродончан
16:30
ЗМІ: ЄС готує "величезний" пакет санкцій проти РФ
16:00
У Києві біля будівлі СБУ знову сталася стрілянина
15:30
Омікрон невдовзі витіснить Дельту - прогноз МОЗ
15:00
ОРДЛО не отримає особливого статусу - Кулеба
14:30
У жовтій зоні карантину залишилися тільки дві області України
13:00
Іса Мунаєв: чеченський боронець України
12:30
1 лютого - річниця визволення Сєвєродонецька від німецько-фашистських загарбників
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
03 февраля 2022, 13:00
У Сєвєродонецьку у провалля на одному з проспектів потрапив тролейбус
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