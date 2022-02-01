МОЗ повідомило про новий COVID-рекорд в Україні

04 февраля 2022, 09:00

В Україні за минулу добу зафіксували 43 778 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це новий рекорд за час пандемії та другий поспіль, повідомляє МОЗ у четвер, 3 лютого.

Про колишній рекорд стало відомо вчора. Тоді за добу виявили 39 620 випадків захворювання на СOVID-19.

Серед нових хворих дітей - 4 381, медпрацівників - 873. Госпіталізовано - 4 328 осіб, летальних наслідків - 174, одужали - 9 497 осіб.

Найбільше випадків зараження виявили на Одещині (4 136), у Львівській області (3 791) та Житомирській області (3 310).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 213 675 осіб, одужали - 3 660 351, смертей - 100 983.