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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 февраля 2022, 14:00

ЗСУ навчаються володінню гранатометом M141

У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного закінчується навчання другої групи військовослужбовців використанню гранатомета SWAM-D - M141 Bunker Defeat Munition. Про це повідомляє АрміяInform.

Заступник командира 355-го навчального піхотного полку підполковник Сергій Шутенко повідомив, що цього разу навчається значно більша кількість військових.

"Курс вивчають понад 40 осіб. Переважна більшість - це викладацько-інструкторський склад різних навчальних центрів. Більшість військовослужбовців із бойових частин, які виконують завдання в операції Об'єднаних сил", - повідомив Сергій Шутенко.

Особливістю підготовки цього курсу є також ознайомлення з тактикою дій при застосуванні протибункерного гранатомета.

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