04 февраля 2022, 14:00 ЗСУ навчаються володінню гранатометом M141 У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного закінчується навчання другої групи військовослужбовців використанню гранатомета SWAM-D - M141 Bunker Defeat Munition. Про це повідомляє АрміяInform. Заступник командира 355-го навчального піхотного полку підполковник Сергій Шутенко повідомив, що цього разу навчається значно більша кількість військових. "Курс вивчають понад 40 осіб. Переважна більшість - це викладацько-інструкторський склад різних навчальних центрів. Більшість військовослужбовців із бойових частин, які виконують завдання в операції Об'єднаних сил", - повідомив Сергій Шутенко. Особливістю підготовки цього курсу є також ознайомлення з тактикою дій при застосуванні протибункерного гранатомета. Твитнуть Загрузка... Загрузка...