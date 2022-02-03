Україна тимчасово відключиться від електромережі Білорусі

04 февраля 2022, 14:30

Україна відключить транскордонні лінії електропередач з Білоруссю 24-26 лютого. Про це повідомляє білоруське Міненерго у п'ятницю, 4 лютого.

"Рішення України про відключення транскордонних ліній електропередачі не вплине на роботу енергосистеми Білорусі. Відповідно до двосторонніх угод, що діють між національними операторами, українська сторона в установленому порядку погодила свої дії з білоруською стороною та поінформувала про те, що відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року", - сказано у повідомленні.

Як додали в міністерстві, у квітні 2021 року Білорусь успішно провела випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою, які були організовані в рамках перевірки надійності роботи білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ (об'єднує Латвію та Литву).

"Випробування продемонстрували технічну можливість білоруської енергосистеми працювати без зв'язків з литовською та підтвердили достатність розроблених технічних заходів щодо покращення надійності електропостачання прикордонних енергетичних вузлів, у тому числі в умовах реалізації ремонтної кампанії", - пояснили у Міненерго Білорусі.