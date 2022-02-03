ОП: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у Стамбулі

04 февраля 2022, 16:00

Президент Володимир Зеленський підтвердив турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану готовність провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині. Про це у п'ятницю, 4 лютого, повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, пише Суспільне.

"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", – сказав він.

При цьому про згоду Путіна на таку зустріч інформації поки що немає.