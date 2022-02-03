Країни ОБСЄ закликали Лукашенка звільнити політв'язнів

04 февраля 2022, 17:00

Влада Білорусі має негайно звільнити всіх політичних ув'язнених. З відповідною заявою на засіданні Постійної ради виступили 37 країн-учасниць ОБСЄ, включно з Україною, повідомляє Укрінформ.

За даними правозахисного центру Вясна, кількість політичних ув'язнених у Білорусі досягла 1 тис. людей і продовжує зростати.

"Ми в черговий раз закликаємо до негайного і безумовного звільнення всіх політичних ув'язнених у Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу повністю виконувати свої міжнародні зобов'язання та зобов'язання в рамках ОБСЄ, а також використовувати інструменти та механізми ОБСЄ для вирішення кризи, що триває", - зачитав спільну заяву представник Великій Британії в ОБСЄ Ніл Буш.

У листопаді минулого року група з 35 держав-учасниць ОБСЄ активувала Віденський механізм з огляду на своє занепокоєння ситуацією в Білорусі. У новій заяві 37 держав відновили стурбованість ситуацією з порушенням прав людини в Білорусі.