Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

04 февраля 2022, 18:00

Робота Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Обстріл безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ ОБСЄ малого радіуса дії та вплив перешкод РЕБ на БПЛА. Так, перебуваючи в районі ПАВЛОПІЛЬ та керуючи БПЛА малого радіусу дії, обстріл БПЛА здійснено ЗФ РФ зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS.

Обстріл БПЛА СММ ОБСЄ з боку ЗФ РФ та вплив засобів РЕБ мав на меті перешкоджання роботи Місії у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.

Виявлено нові фортифікаційні споруди в районах КЛИНКИНЕ та САМІЙЛОВЕ.

Зазначений факт свідчить про подальші заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання позицій 1 АК збройних формувань Російської Федерації.

Не допуск патруля СММ ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі КРУТА БАЛКА внаслідок встановлення збройними формуваннями Російської Федерації саморобного металевого загородження, що заблокувало проїзд у напрямку ВАСИЛІВКА. Зазначені дії свідчать про систематичне використання російськими окупаційними військами життєво важливої цивільної інфраструктури для приховування місць і районів розміщення важкого озброєння і військової техніки.

Таким чином, ЗФ РФ штучно продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й надалі створюють передумови для ескалації напруження на лінії зіткнення сторін шляхом приховування своєї злочинної діяльності від міжнародних спостерігачів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем й надалі виконують завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.