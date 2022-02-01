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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 февраля 2022, 09:30

На Донбасі доба пройшла без обстрілів

Минулої доби і з початку поточної доби сепаратисти жодного разу не порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні у п'ятницю, 4 лютого.

"За минулу добу, 3 лютого, та станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії. Ситуація залишається контрольованою.

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