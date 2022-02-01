Прямих переговорів Києва з ОРДЛО не буде - Кулеба

04 февраля 2022, 10:00

Представники України вирушать на зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", де підтвердять свою позицію: прямих переговорів з ОРДЛО не буде. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу Право на владу у четвер, 3 лютого.

"Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких є прямий діалог між Україною та ОРДЛО, який нам нав'язують і який на зустрічах на всіх рівнях відкидається", - сказав глава МЗС.

При цьому він наголосив, що "Мінськ" є основою для врегулювання ситуації на Донбасі, і запевнив, що жодні закордонні партнери не тиснуть на Київ для виконання цих домовленостей.

"Були випадки, коли нам щось намагалися нав'язати. Зараз ніхто не нав'язує виконання мінських угод на російських умовах", - уточнив Кулеба.