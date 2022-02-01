На Луганщині освітні заклади переходять на дистанційне навчання

04 февраля 2022, 10:30

Під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було розглянуто низку ключових питань. Зокрема, це стосувалося переходу закладів освіти на дистанційне навчання, а також впровадження нової класифікації хімічно небезпечних об’єктів та адміністративно-територіальних одиниць області за ступенем хімічної небезпеки.

За інформацією директора Департаменту освіти і науки ОДА Юрія Стецюка, профільним Міністерством надано рекомендації щодо роботи освітніх закладів в умовах зростання випадків інфікування COVID-19. Він наголосив, що 127 закладів загальної середньої освіти вже переведено на дистанційну форму навчання. Зокрема, сім шкіл у Білолуцькій ТГ, дві – у Нижньодуванській, 13 – у Сватівській, сім – у Гірській, шість – у Рубіжанській, 12 – у Марківській, вісім – у Міловській, дев’ять – у Старобільській, чотири – у Кремінській, дві – у Лисичанській, 11 – у Біловодській, одна – у Новопсковській, три – у Широківській, 23 – у Сєвєродонецькій, одна – у Нижньотеплівській, вісім – у Попаснянській, одна – у Новоайдарській, а також у дев’яти закладах середньої освіти обласної комунальної власності.

Вбачаючи зростаючу загрозу збільшення захворюваності, було запропоновано винести на розгляд членів комісії низку рішень. Зокрема, Кадетському корпусу ім. героїв Молодої гвардії, Луганському обласному ліцею-інтернату фізичної культури і спорту, Новоайдарській, Сєверодонецькій, Щастинській обласним санаторним школам, Гірській, Кремінській, Рубіжанській, Сватівській обласним спеціальним школам впровадити дистанційне навчання. Крім того, закладам професійної та фахової передвищої освіти доручити впровадити змішану або дистанційну форму навчання.

Члени комісії погодили ці епідеміологічні рішення, а також закликали керівників місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування на власний розсуд визначати необхідність переходу на дистанційну форму навчання.