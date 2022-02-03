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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 февраля 2022, 11:30

Стала відома дата візиту Макрона в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого. Перед цим, 7 лютого, він відвідає Москву, де проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац.

Нагадаємо, у четвер, 3 лютого, Макрон провів телефонні переговори з президентами Росії та України, у яких обговорив питання Донбасу.

Президент Франції наголосив на важливості обговорення умов для досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволив би знизити напруженість та гарантувати безпеку.

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