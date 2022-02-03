Стала відома дата візиту Макрона в Україну

04 февраля 2022, 11:30

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого. Перед цим, 7 лютого, він відвідає Москву, де проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац.

Нагадаємо, у четвер, 3 лютого, Макрон провів телефонні переговори з президентами Росії та України, у яких обговорив питання Донбасу.

Президент Франції наголосив на важливості обговорення умов для досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволив би знизити напруженість та гарантувати безпеку.